Successiun Burkhalter ed iniziativas

A Berna ha cumenzà la sessiun d’atun dal Parlament federal.

Gist sis iniziativas èn sin il plan dal Parlament federal. Quest'emna debattescha il Cussegl naziunal l'iniziativa «No-Billag» che vul far fin cun las contribuziuns da radio e televisiun. Plinavant vai era anc per l'iniziativa che vul scriver en la constituziun il secret da banca. Tar omaduas iniziativas vai per la dumonda sch’i duai dar ina cuntraproposta.

Tschellas quatter iniziativas vegnan tractadas per l’emprima giada en il parlament. Quai èn l'iniziativa RASA che vul puspè stritgar ord la constituziun l'artitgel cunter l'immigraziun da massa. L'iniziativa «Fair-Food» da la partida verda vul standards ecologics e socials per products che vegnan importads da l’exteriur. L'iniziativa davart las vatgas cun cornas vul ina contribuziun finanziala supplementara per ils purs che tegnan vatgas cun cornas. E l'iniziativa per il daner cumplain vul che mo la Banca naziunala svizra sa dar ora daners novs.

Hotels, chamonas e stallas

Ord vista grischuna datti plirs temas interessants. Sper il luf e la rait da postas èn quai cunzunt duas chaussas. Il Cussegl naziunal decida davart ina moziun che vul che las plattafurmas da reservaziun na pon betg pli scumandar als hotels da laschar vi lur stanzas per in pretsch pli favuraivel sin l'atgna pagina internet. Il Cussegl dals chantuns ha gia ditg gea a quella. E lura vai era per ina iniziativa chantunala dal Grischun che vul lubir da far abitaziuns ord chamonas e stallas veglias ordaifer la zona da bajegiar che giessan uschiglio en muschna.

