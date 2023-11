La sala saja stada emplenida fin l'ultima plazza a Genevra. Igl è stà ina da quatter pussaivladads per la basa da la Partida socialdemocratica, d'emprender d'enconuscher ils pussaivels successurs u la successura da cusseglier federal Alain Berset.

Jon Pult, cusseglier naziunal dal Grischun, ha vulì recumandar sasez cun sia vegliadetgna, i saja bun d'avair pliras generaziuns en il Cussegl federal. Evi Allemann, cussegliera guvernativa da Berna, ha ditg ch'ella saja ina represchentanta da la Svizra urbana. E Matthias Aebischer ha ditg, el saja in «uffant socialdemocratic», gia ses geniturs sajan stads en la partida.

Beat Jans da Basilea ha discurrì da sia carriera nunconvenziunala e ses emprendissadi sco pur ed ha ditg che questa experientscha saja impurtanta per il Cussegl federal. Ils dus parlamentaris e politichers da renum Roger Nordman (VD) e Daniel Jositsch (ZH) han stuì s'explitgar. Nordmann ha concedì che la Svizra latina saja gia bain represchentada en il Cussegl federal. Daniel Jositsch ha concedì ch'i saja stà in sbagl da candidar a las davosas elecziuns dal Cussegl federal, cura che sia partida ha mo vulì candidaturas da dunnas per la successiun da Simonetta Sommaruga.

Suenter Genevra van ils tschintg candidats e la candidata anc a Bienna, Olten (SO) e Schaffusa a sa preschentar davant la basa da la partida. La fracziun da la Chasa federala da la PS nominescha lura ils 25 da november in ticket da dus ni da trais candidats. Il parlament elegia lura ils 13 da december il nov Cussegl federal.