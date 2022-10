Il carussel da candidats per la successiun dad Ueli Maurer sa mova plaunsieu. Suenter ch’il cusseglier federal da la PPS ha annunzià da demissiunar la fin da l’onn, elegia il Parlament federal ils 7 da december 2022 in successur u ina successura.

Werner Salzmann candidescha

Il politicher da la PPS ha annunzia ils 7 d'october sin nau.ch sia candidatura. Sco che l'um da 59 onns ha ditg, haja el studegià las pretaisas per la plazzas e vegnì la conclusiun ch'el saja qualifitgà. Salzmann è stà l'onn 2015 fin il 2019 cusseglier naziunal per la PPS. L'onn 2019 è el vegnì elegì en il Cussegl dals chantuns.

Natalia Rickli na candidescha betg

Tranter ils candidats pussibels è er stada la ministra da sanadad turitgaisa Natalie Rickli. Entant ha ella declerà ch'ella na vul betg star a disposiziun per il post en il Cussegl federal. Ella stat a disposiziun per in'ulteriura candidatura sco cussegliera guvernativa en il chantun Turitg. Quai ha ella communitgà via Twitter:

Albert Rösti u Gregor Rutz?

Savens croda er il num dad Albert Rösti. L’anteriur president da la PPS e cusseglier naziunal ha ditg ch’el vegnia a decider a temp inditgà davart ina candidatura pussibla. In'ulteriur candidat pudess er esser il cusseglier naziunal Gregor Rutz. El stoppia dentant l’emprim discurrer cun il directori da la partida.

Betg a disposiziun per il post stat Magdalena Martullo-Blocher.