Suenter «Burglind» – Dieschmillis da plantas a terra

Il stemprà «Burglind» ha dersch pliras 10’000 plantas. Tenor GuaudSvizra spetgian uss lavurs da rumida privlusas e stentusas. Per las proximas emnas duessi ins perquai guntgir guauds.

Ina survista detagliada dals donns manchia dentant anc, uschia GuaudSvizra. Era per il chantun Grischun na dettia quai anc naginas indicaziuns sur da donns, ha confermà l’Uffizi da guaud e privels da la natira sin dumonda da RTR. Ils proxims dis vegn l'Uffizi federal per l'ambient ensemen cun las autoritads chantunalas a far ina survista geografica, e calcular la dimensiun dals donns.

Per part terrà surfatschas grondas

Sporadic haja il vent Burglind terrà surfatschas pli grondas, scriva GuaudSvizra vinavant. Las dimensiuns immensas sco suenter l’orcan Lothar il 1999 na sajan dentant betg cuntanschidas. Suenter Lothar eran entiras spundas a terra.

