Legenda: Keystone

Il cusseglier federal Ueli Maurer propona che la Banca naziunala svizra pudess contribuir insatge per dumagnar la crisa da corona. En l'avegnir pudessan tuttas distribuziuns da la Banca naziunala vegnir duvradas liantamain per bajegiar giu ils daivets da corona, ha ditg il minister da finanzas envers la «Neue Zürcher Zeitung». Ozendi van 2 terzs da las distribuziuns als chantuns ed in terz a la Confederaziun. Maurer quinta che l'indebitament da la Confederaziun s'augmenta per 30 fin 50 milliardas francs pervi da las vastas mesiras da sustegn e pervi da las perditas da taglia en connex cun la crisa.

Anc nagin pachet da spargn

Sche l'onn 2020 vegnia dumbrà sco onn spezial, possia la Svizra operar il 2021 tenor il modus normal cun resguardar il frain a l'indebitament. Sco quai ch'i guardia or fin uss na dovria quai per il 2021 gnanc in pachet da spargn. Il frain a l'indebitament lubeschia numnadamain in deficit, sche l'economia è en miseria.

I dettia dentant anc blers segns da dumonda. Anc na saja betg enconuschent per quant che las entradas da taglia sa reduceschian. A partir dal 2022 possia lura dar in pachet da spargn. Tant pli impurtant saja in moratori per extradas sur plirs onns, a lunga vista.

Maurer resta segir fin il 2023

Sin la dumonda sch'el restia en uffizi fin ch'ils daivets sajan puspè bajegiads giu, haja Maurer respundì: