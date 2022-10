En Svizra èsi en l'avegnir scumandà da cuvrir la fatscha en la publicitad. Quai vul il Cussegl federal reglar en ina atgna lescha ed ha perquai deliberà ina proposta per il Parlament federal.

Tgi che cuntrafa al scumond da purtar in vel sto quintar cun ina multa. Il Cussegl federal propona ina multa d'enfin 1’000 francs. El reagescha cunquai sin la critica durant la fasa da consultaziun: Oriundamain era previs ina multa d'enfin 10'000 francs.

Excepziuns per religiun, tradiziun e demonstraziun

La lescha prevesa però er excepziuns: Ins dastga per exempel cuvrir la fatscha en baselgia u auters edifizis sacrals, sco er per motivs da sanadad ubain durant usits e tradiziuns. Er per proteger la libertad d’opiniun – per exempel tar demonstraziuns – dastgan ins vinavant zuppentar la fatscha.

La populaziun svizra aveva acceptà il mars 2021 l’iniziativa per in scumond da purtar in vel, l'uschenumnada iniziativa da burca.