Horst Seehofer vul cun controllas al cunfin reducir las entradas illegalas en Germania. Ed en futur duai dar talas controllas era al cunfin tranter la Svizra e la Germania. Quai ha ditg il minister da l’intern tudestg Horst Seehofer envers «Spiegel».

Jau vegn ad instradar tut, per pudair far controllas intelligentas al cunfin.

Seehofer reagescha cun quai sin il mazzament a la staziun da Frankfurt. In Eritreer che viva en Svizra aveva stuschà in buob da 8 onns avant in tren. Sin dumonda da SRF ha il ministeri da l’intern dentant communitgà che las mesiras na stettian en nagin connex direct. Fin il settember vul Horst Seehofer preschentar in concept correspundent.

