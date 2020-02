La notg sin mardi ha in stemprà surpassà la Svizra.

En la Bassa hai dà vents da passa 100 km per ura – a Thun tals da 129 km per ura.

Ils pli ferms suffels èn vegnids mesirads al Napf ed al Bantiger en il chantun Berna.

Tenor ils meteorologs duai il vent laschar suenter il decurs dal suentermezdi.

La notg ha furià in stemprà sur la Svizra. Per grondas parts dal pajais hai dà avertiments da malauras. Cunzunt la regiun da Berna è stada pertutgada.

Tenor SRF Meteo hai dà spertezzas da vent da passa 100 kilometers per ura. A Thun hajan ins mesirà vents da fin a 129 kilometers per ura. Sin il Crap Sogn Gion sur Laax hajan ins mesirà 131 kilometers per ura. Il pli ferm suffel da passa 170 kilometers per ura hajan ins mesirà sin il Napf en il chantun Berna.

Tenor la polizia da Berna sajan tant en la citad sco er en autras parts dal chantun plantas derschidas sin via. Ils pumpiers sajan en acziun. Davart donns pli gronds na datti il mument anc naginas indicaziuns uffizialas.

Donns ed impediments en Grischun

Il stemprà Petra furiescha er en il Grischun. La Polizia chantunala ha enfin uss survegnì passa in tozzel telefons, cunzunt en connex cun plantas u crappa ch’è crudada sin vias. Tenor Markus Walser da la Polizia chantunala èn cunzunt las regiuns da Cuira, Tumleastga e Partenz pertutgadas. E sin l’A13 sper Zizers è ina tabla da signalisaziun cupitgada. Actualmain èn dentant naginas vias bloccadas.

Ultra da quai èn cuvertas cun naiv las vias da tut ils pass en il Grischun. Cun naiv èsi er da quintar sin las vias en l'Engiadin'Ota, sco er tranter Sankt Peter ed Arosa, Churwalden e Lai. La via sur il Pass dal Lucmagn è serrada per motivs da segirezza.

Impediments tar il traffic public

In obligatori da chadainas vala per il pass dal Bernina ed il Wolfgang sco er sin la via en il Samignun e sin las vias da Churwalda e Lai e da Langwies ed Arosa.

La lingia da tren sur l'Alpsu è interrutta pervi da ferms vents. Il pass dal Lucmagn è serrà per motivs da segirtad.

Per camiuns vala in scumond da charrar sin l'auostrada tranter Tusaun-sid e Bellinzona-nord.

L'Institut da naiv e lavinas ha annunzià in privel da lavinas stgalim trais per l'entira Svizra - vul dir in privel considerabel. A la spunda nord da las Alps ed en il nord dal Tessin èsi plinavant da far quint cun blera naiv nova.

