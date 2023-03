In praschunier en il chantun da Turitg è mort en praschun cun agid da l'organisaziun per il suicidi assistì Exit. La Direcziun da la giustia e da l'intern ha confermà in'annunzia da la WOZ – die Wochenzeitung.

Tenor l'artitgel da la WOZ sa tractia d'in um ch'era internà en la praschun Bostadel en il chantun Zug. El saja l'emprim praschunier en Svizra che ha commess suicidi assistì. Quest suicidi assistì è succedì ils 28 da favrer ordaifer la praschun.

La praschun Bostadel n'è betg s'exprimida en chaussa. La Direcziun da giustia e da l'intern dal chantun Turitg ha confermà ch'igl haja dà in suicidi assistì en l'execuziun da chastis e mesiras dal chantun Turitg. Ulteriuras indicaziuns davart il praschunier n'hai betg dà per raschuns da la protecziun da datas e da la persunalitad.

Medem dretg da decider per praschuniers

La direcziun da giustia ha declerà ch'il dretg d'ina persuna da decider sezza la moda e maniera co e cura murir, valia er per persunas en praschun. Il suicidi assistì na possian ins betg scumandar, be perquai ch'ina persuna saja en praschun.

Per realisar a moda correcta il suicidi, quai vul dir en il rom da la lescha, è l'organisaziun responsabla, ha communitgà la direcziun da giustia. Il suicidi assistì na succedia normalmain betg en ina praschun.

La praschun Bostadel sa chatta a Menzingen en il chantun Zug. Ella vegn dentant manada dals chantuns Basilea-Citad e Zug. Actualmain sajan 10 persunas internadas en la praschun.