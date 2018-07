La svieuta è s'augmentada per 5,4% sin 1,6 milliardas. Il gudogn è creschì prest per la mesadad sin 64,3 milliuns.

Il concern d'industria, Sulzer è vegnì da meglierar la svieuta per 5,4% cumpareglià cun la medema perioda da l'onn avant. Quai sin 1,6 milliardas francs. Er il gudogn dal concern è creschì per 48% sin 64,3 milliuns francs. Cun quai ha Sulzer surpassà las spetgas dals analists.

Spargnar dapli il 2018

Sin buna via è il «Full-Potential-Programm» da Sulzer. La finamira da spargnar fin la fin da l'onn vegn auzada sin 35 milliuns. Enfin la fin dal 2019 duai il program spargna en tut 230 milliuns francs.

Per l'entir onn 2018 vegnan las prognosas per svieuta ed empustaziuns auzadas. Las empustaziuns duain crescher per 7% fin 10%, enfin uss ha valì ina prognosa da 5% fin 7%. La prognosa per la svieuta è ch'ella duai crescher per 6% fin 8%. Avant era la valita anc tar 4% fin 6%.

