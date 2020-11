Posta quinta il december cun in milliun pachets per di

Tranter 750'000 fin 800'000 pachets elavura la Posta il mument mintga di, cnap in quart dapli ch'avant in onn. Cun la guerra per rabats durant il Black Friday la fin november, pudess il volumen anc ina giada s'augmentar considerablamain sin fin ad in milliun pachets a di. Quai èn tants pachets sco anc mai en l'istorgia da la Posta.

Auter che durant il lockdown, sajan ins uss dentant preparà per questa summa da pachets, ha declerà la pledadra da medias da la Posta, Léa Wertheimer. Ins haja engaschà persunal supplementar, affittà ulteriurs vehichels ed installà intern ina bursa da jobs, per che collavuraturs possian gidar in l'auter. Il mument sajan ins sin in bun curs. «En ils pli blers cas pudain nus furnir ils pachets a temp.» Tuttina: En singuls cas possia gia ussa dar retards.

Ils collavuraturs èn stanchels

Normalmain vala: «Tgi che porta ils 23 da december il pachet da Nadal sin posta, po quintar ch'il pachet è da Nadalnotg sut il pignol da Nadal. Teoreticamain vala quai er per quest onn, sche tut va bain. Léa Wertheimer cusseglia dentant da purtar gia in zic avant il pachet sin posta.

Jau quintass en dapli temp e purtass il pachet gia ils 21 u 22 da december sin posta.

E la pledadra da medias di: «Ils collavuraturs èn stanchels.» Ins haja gia lavurà la primavaira sco uschiglio durant il temp da Nadal. Quest temp saja stà fitg intensiv. Wertheimer appellescha perquai: «Hajas chapientscha, sch'il postin vegn pir pli tard che usità u sch'il pachet vegn perfin cun retard.»

