La raschun per quest resultat saja ch'ins haja vendì l'onn passà 2'200 pitgas da telefonins. Per duvrar quellas sto il segund grond purschider da telecommunicaziun en Svizra uss pajar. Quest fatg ha augmentà ils custs per 9 milliuns francs. Tenor Sunrise fiss il gudogn s'augmentà per 4% senza quest effect.

Dapli abunaments

Fertant ch'il gudogn è sa reducì, ha Sunrise fatg dapli svieuta il segund quartal dal 2018. Quella è s'augmentada per 2,1% sin 463 milliuns francs. Quai ha communitgà il concern da telecommunicaziun. La raschun per l'augment da la svieuta saja cunzunt la fatschenta cun abunaments da telefonin, internet e televisiun.

Il segund quartal ha Sunrise vendì 30'000 novs abunaments da telefonin. Da l'autra vart hajan ins dentant pers 39'000 clients da prepaid.

Tar l'internet ha Sunrise gudagnà vitiers 11'000 clients novs, tar la televisiun 9'000. Ils abunaments da televisiun sajan uschia s'augmentads per bun 22%, scriva Sunrise.

