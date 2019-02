Sunrise e UPS èn en discurs per ina surpigliada da UPC entras Sunrise. La fin d'emna aveva la «Financial Times» rapportà che las interpresas sajan en discurs. En ina posiziun da Sunrise hai là anc gì num ch'ins na commenteschia betg speculaziuns.

Sunrise ha era communitgà enavant ch'i dettia be ina transacziun sche quella persvadia a moda strategica e sch'i dettia er in avantatg per ils acziunaris. I na dettia anc nagina garanzia ch'i dettia ina cunvegna. Cura ch'i fetschia senn infurmeschian els enavant davart il deal.

