Politichers da las partidas burgaisas pretendan da midar la politica da corona ed els fan pressiun cun duas petiziuns. Bunamain 300'000 milli persunas vulan che ustarias e butias vegnan avertas immediat.

Il slogan «I tanscha, signur cusseglier federal Berset», prenda en mira il minister da sanadad Alain Berset. Cun quest slogan han il president da la PPS Svizra, Marco Chiesa e giuvens liberals, la PPS giuvna e la Auns giuvna exprimì ch'els n'èn betg cuntents co la politica maina tras la crisa da corona. I dovria uss in immediat stop da las mesiras rigurusas.

Ina vita quasi normala

L'emprima petiziun vul terminar il shutdown. Ustarias, bars, butias ed implants da sports duain puspè pudair avrir las porta. Quai natiralmain cun ils concepts da protecziun perscritts. Davent dad immediat duain pazients da ritgs vegnir protegids tenor lur basegns. Questa petiziun han var 250'000 persunas suttascrit.

Ulteriuras 50'000 petiziuns hai dà per la petiziun "ustarias per lavurants" (Beizen für Büezer). Sche l'ustaria da la Chasa federala vegnia durant la sessiun midada en ina cantina, duess quai era esser pussaivel per tut las autras ustarias. Millis da lavurants ston lavurar en il fraid e na possian ussa betg ir en ina ustaria sur mezdi per sa stgaldar. Ina soluziun saja sin maisa ed ins stoppia ussa midar quai.

Ord l'archiv

In lockdown da tut las ustarias en l'entira Svizra, per la durada da duas emnas, custa radund 750 milliuns francs. Quest resultat han experts ed il Secretariat da stadi per economia survegnì.