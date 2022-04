Ils pretschs per chasas ed abitaziuns en Svizra èn s'augmentads vinavant l'emprim quartal da l'onn. Tenor la banca Raiffeisen vala quai cunzunt per chasas d'ina famiglia.

Pretschs per chasas ed abitaziuns s'augmentan vinavant

Cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà sajan ils pretschs s'augmentads per 9,5%. Er ils pretschs per unitads da condomini (possess d'ina auzada d'ina chasa cun pliras abitaziuns) èn creschids per 6,6%.

Regiuns turisticas pertutgadas ferm

Il pli fitg sajan ils pretschs creschids en la regiun dal Lai da Genevra (+15,3%) ed en la Svizra Orientala (+12,5%). Surtut regiuns e vischnancas turisticas sajan pertutgadas spezialmain da l'augment dals pretschs per proprietad d'abitar. En las regiuns Berna ed en la Romandie n'è l'augment en general betg uschè ferm (tranter 4-6%).

La Raiffeisen quinta ch'ils pretschs s'augmentian en l'avegnir main ferm, perquai ch'i dettia adina pli paucs cumpraders.

Adattà al tema

Er en regiuns dal Grischun sco per exempel l’Engiadina Bassa èsi adina pli difficil da chattar abitaziuns pajablas. Quai malgrà l’iniziativa dal 2012 che vuleva limitar abitaziuns da vacanzas sin 20%. Ils «Cuntrasts» han tematisà quai.