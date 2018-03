Creschids èn surtut ils pretsch per products importads e quai per 0,9%. Però er martganzia svizra è vegnida per 0,2% pli chara. Pli chars èn per exempel daventads sgols, viadis pauschals en l'exteriur sco er vestgadira e stgarpas. Percunter èn l'ieli da stgaudar, il café e pernottaziuns en hotels daventads pli bun martgads.

Cumpareglià cun l'onn avant munta la chareschia a 0,6%. L'index naziunal dals pretschs da consum era il favrer tar 101,1 punct (basa dal december 2015: 100 puncts). La Banca naziunala svizra quinta per l'onn 2018 cun ina inflaziun da 0,7%.

