La pandemia ha er occupà l’onn passà il survegliader dals pretschs. El ha observà la situaziun sin il martgà pertutgant mascrinas e dischinfectant. In maldiever da pretschs n'ha el betg constatà.

Il cumenzament da la primavaira 2020 èn s'augmentads ils pretschs per las mascrinas e per il dischinfectant, sco era per etanol. Perquai ha il survegliader dals pretschs Stefan Meierhans analisà la situaziun sin il martgà.

L’augment dals pretschs saja da declerar cun la stgarsezza dals products durant il cumenzament da la primavaira. Irregularitads tar l’augment n'haja betg dà tenor l’analisa. Il matg, cura ch'il martgà purscheva puspè avunda mascrinas e dischinfectant, saja la situaziun da pretschs puspè sa calmada, scriva il survegliader dals pretschs en ses rapport annual.

Massa aut era percunter il pretsch per ils emprims tests da corona, quels custavan l'emprim 180 francs per test. Suenter ch'il survegliader dals pretschs ha intervegnì, ha il Departament federal da l’intern sbassà quest pretsch.

Finamiras per il 2021

La squadra dal survegliader dals pretschs sa fatschenta quest onn cunzunt cun la dumonda, co ils custs en connex cun la pandemia da corona vegnan manischads. Vitiers è planisà d'examinar pli da rudent plattafurmas online che han ina gronda pussanza sin il martgà.