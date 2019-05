Survegliar telefonats u e-mails: La persecuziun penala ed il servetsch da spiunadi han ordinà l'onn passà pli u main medem bleras surveglianzas sco l'onn avant. Quai communitgescha il Departament federal da giustia e polizia.

Il 2018 èn uschia vegnidas ordinadas radund 8'000 surveglianzas da telecommunicaziun en Svizra. Tar ils cas survegliads sa tracti per il pli da delicts criminals sco per exempel mazzaments u fatschentas cun drogas. Plinavant èn er vegnids survegliads telefonats u correspundenza electronica per tschertgar persunas sparidas u persunas scappadas ord praschun.

Las cifras ch'il Departament federal da giustia e polizia ha preschentà il mardi, mussan che la surveglianza da telecommunicaziun è vegnida duvrada tar var mintga 66avel delict criminal.

