Il Cussegl federal ha decis co sustegnair il sport en la crisa da corona. Il pli impurtant:

Per las ligas da ballape e da hockey datti 350 milliuns francs

Per las ulteriuras spartas dal sport da prestaziun e per il sport da massa datti 150 milliuns francs

Ils daners vegnan pajads ora en duas transchas – ina per l’onn current e l’autra per l’onn 2021

Ils daners n’èn betg previs per finanziar pajas exageradas da giugaders

Il sport saja da gronda impurtanza per la societad, ha accentuà la cussegliera federala Viola Amherd gist al cumenzament da l'infurmaziun oz a Berna:

Insumma saja il sport pertutgà pli fitg e pli ditg d’ina crisa, quai mussian las experientschas ord la crisa da finanzas. La raschun saja la finanziaziun: Il sport saja dependent da sponsurs, entradas d’occurrenzas, medias, dretgs da televisiun, lottarias e sustegn dal maun public.

Credits per ballape e hockey

Per las ligas da ballape e hockey hajan las restricziuns pervia dal coronavirus consequenzas fatalas – era per la lavur da juniors. Per garantir il manaschi enfin la fin da la stagiun 2020/21 metta il Cussegl federal a disposiziun credits en la valita da 350 milliuns francs. In’emprima transcha da 175 milliuns duai cumpensar las perditas da l’emprim mez onn – per cas ch’i dat vinavant restricziuns èsi previs ulteriurs 175 milliuns francs per l'onn 2021. Tar omaduas transchas van mintgamai 100 milliuns rancs a la liga da ballape e 75 milliuns per il hockey.

Ils credits èn dentant liads vid cundiziuns: Ils daners na dastgan per exempel betg vegnir duvrads per finanziar pajas immensas da giugaders e la promoziun da juniors sto cuntinuar sco enfin uss.

La cussegliera federala Viola Amherd ha plinavant accentuà ch'i sa tracta da credits ch'igl è da pajar enavos a la Confederaziun. Quai saja impurtant, pertge il sport professiunal saja savens organisà en societads anonimas cun la finamira da far gudogns.

Sustegn per ulteriurs sports e sport popular

Anc per quest onn metta il Cussegl federal a disposiziun 50 milliuns francs per ulteriuras spartas dal sport da prestaziun e per il sport da massa - quai suenter ch'el aveva gia deliberà il mars 50 milliuns francs a fonds perdu. Per l’onn 2021 èsi previs da conceder ulteriurs 100 milliuns francs.

Cuntrari al sport professiunal da ballape e hockey conceda il Cussegl federal qua daners che las uniuns na ston betg pajar enavos:

Uniuns da sport che vulan survegnir sustegn, ston far ina dumonda e demussar che lur existenza è periclitada. Quai po per exempel esser il cas sch’in club na po betg organisar in eveniment grond ch’avess purtà ina gronda summa daners en cassa.

Resalvas tar organisaziuns internaziunalas

Il Departament federal da sport duai examinar co sustegnair organisaziuns internaziunalas – cun excepziun da la FIFA, il comité internaziunal olimpic IOC e la UEFA. Radund 60 associaziuns internaziunalas han lur sedia en Svizra. Intginas pudessan vegnir en las stretgas finanzialas perquai ch’eveniments gronds vegnan annullads.