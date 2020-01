Cun ils daners èn vegnids cofinanziads 93 projects. Per exempel tals per promover l'effizienza energetica, per engrondir la purschida dal traffic public e per producir energias regenerablas. Ultra da quai hai era dà diversas collavuraziuns sin il sectur dal cumbat cunter il commerzi da sclavs ed ina meglra protecziun d'unfrendas.

En media ha la Svizra surpiglià 85% dals custs dals projects, il rest han finanzià pajais partenaris. Quels eran er responsabels per la realisaziun dals projects ed han stuì rapportar mintga sis mais davart il svilup da quels.

Tant la DEZA sco er il SECO èn da l'avis ch'ils projects hajan reducì l'inegualitad economica e sociala en ils novs pajais da l'UE. I saja er gartegià da rinforzar las relaziuns bilateralas tranter ils dus pajais e la Svizra.

