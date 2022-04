Survegnir sustegn per cas da direzza e pajar dividendas n’è betg lubì. Enfin la fin settember da l’onn passà han 530 interpresas però annunzià da far quai. Quai scriva la Controlla federala da finanzas en in rapport ch'ella ha publitgà glindesdi. Quellas interpresas avevan in volumen da garanzias en l'autezza da 158 milliuns francs. Ellas levan pajar dividendas da tut en tut var 200 milliuns francs.

Vinavant mussan las cifras en il rapport ch'igl ha dà fin la fin da settember var 2'100 surpassaments supponids dal scumond d'augmentar il chapital u da pajar dividendas.

Fin uss ha il Secretariat da stadi per economia (SECO) fatg ina denunzia penala en 24 cas cun credits da 5,2 milliuns francs. Dapli che la mesadad dals cas ha il SECO dentant curregì senza denunzia.