Sustegn per l'economia - Parmelin ha infurmà davart midadas tar lavur curta

Il president da la Confederaziun, Guy Parmelin, ha infurmà la mesemna davart novas mesiras per sustegnair l'economia. Da nov datti er indemnisaziuns da lavur curta per emprendists e per persunas cun contracts temporars. Il temp da spetga sco er la durada maximala vegnan stritgadas.