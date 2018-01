Sustegn per «Tamil Tigers» – 13 persunas ston sa responsar

A partir da l’autra emna stattan 13 persunas avant il Tribunal penal federal a Bellinzona. La procura publica rinfatscha als accusads d’avair sustegnì finanzialmain ils «Tamil Tigers» en Sri Lanka.

Curt e concis:

13 persunas ston sa responsar avant il Tribunal penal a Bellinzona.

Las persunas duajan avair rimnà tut en tut 15 milliuns francs per sustegnair ils «Tamil Tigers».

L’organisaziun «World Tamil Coordinating Commitee» (WTCC) ha para sfurzà ses commembers da sustegnair la gruppaziun paramilitara.

Ils daners vegnian da Tamils immigrads en Svizra. Els duajan per part esser vegnids sfurzads da pajar daners per finanziar l’organisaziun che vul l’independenza dals Tamils. Quai è da leger en l'acta d'accusaziun da la Procura publica federala.

Attests da paja

Per pudair prender si pli auts credits, ha l’organisaziun «World Tamil Coordinating Commitee» dà ora attests da paja cun indicaziuns falladas. Uschia han ils accusads pudì vegnir a daners ch’han servì per la cumpra d’armas. Tranter las persunas accusadas è era il schef dal WTCC, plinavant il vice-schef ed il responsabel per las finanzas. Els ston tuts sa responsar per engion, falsificaziun da documents, lavar daners e extorsiun. Il process dura probabel fin mez mars.

