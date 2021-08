La partenza en il mund professiunal po esser privlusa. Mintg'onn ha mintga 8avel emprendist u emprendista in accident – en tut èsi 25milli ad onn. Dus da quels èn mortals.

Tenor la Suva è il ristg per in accident professiunal tar glieud giuvna practicamain duas giadas uschè aut sco tar ils auters. Ils motivs sajan savens mancanza d'experientscha u privels sutvalitads d'ir enturn cun maschinas e guaffens. Accidents dettia dentant era perquai ch'emprendistas ed emprendists na ristgian betg da dumandar, sch'els sajan malsegirs. La Suva appellescha perquai als patruns da lavur da far attent sin ils privels e mussar, co evitar quels.