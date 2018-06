Pervi dad in surpli surproporziunal, po la Suva sbassar las premias per 15%.

Grazia ad ina performance d'investiziuns extraordinaria ha la Suva pudì realisar il 2017 in gudogn da bun 300 milliuns francs. Per consequenza po l'assicuranza d'accidents sbassar sias premias per l'onn che vegn per 15%. Quai saja la reducziun maximala lubida, scriva la Suva.

Grad da garanzia augmentà sin 143%

Il gudogn da var 300 milliuns francs derivia cunzunt da la rendita sur la media da las investiziuns. Gia il schaner aveva la Suva annunzià che la rendita per las investiziuns muntia a 7,8% e che quella haja laschà crescher la facultad investida per 3 milliardas sin 51 milliardas francs. En pli saja il grad da garanzia per segirar ils pajaments da rentas s'augmentà da 136 sin 143%.

Cunquai haja il grad da garanzia cuntanschì in livel che lubeschia ina participaziun dals segirads al surpli. Concret vegnia quai fatg cun ina reducziun da las premias nettas da 15% per l'onn 2019, ha la Suva communitgà la mesemna. Per las interpresas segiradas per accidents da lavur muntia quai ina reducziun dad en tut 220 milliuns francs e per segirads da l'assicuranza cunter accidents ordaifer la professiun 300 milliuns. En tut possia l'economia svizra spargnar uschia ina mesa milliarda francs.

Dumber d'accidents da lavur stabil

Cun radund 178'000 accidents da lavur saja quest dumber restà stabil, scriva la Suva vinavant. S'augmentà saja percunter puspè il dumber d'accidents ordaifer la lavur. Malgrà ch'i haja tut en tut dà dapli accidents, haja l'assicuranza però pudì sbassar ils custs da guariziun.

