La Suva quinta per l’onn passà cun radund 2’400 accidents cun e-scooters. Tenor la Suva sa disgrazieschan oravant tut persunas tranter 25 e 44 onns, pli savens umens che dunnas. Quai rapporta la «NZZ am Sonntag». La cifra nunenconuschenta saja probabel pli auta. Avant quatter onns sajan radund 100 accidents vegnids rapportads. Las statisticas da la polizia enconuschentas mussan be paucs accidents cun ils trottinets electrics.

Alcohol è savens motiv per l'accident

Tenor la Suva schabegian ils accidents savens cura ch’i vegnia stgir u durant la notg. En pli saja alcohol en mintga terz cas il motiv da l’accident. Atgnamain dastgan e-scooters viagiar maximalmain 20 kilometers l'ura. Intgins models ch'ins obtegn era en Svizra sajan dentant bler pli sperts.

Ord l'archiv