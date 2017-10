Sviader era drizzà fauss ad Andermatt

In sviader drizzà fauss è stà la raschun per l'incident da tren a la staziun dad Andermatt il settember passà.

Pliras persunas hajan ignorà prescripziuns per la segirezza per ranschar, scriva l'instanza per examinaziuns da segirezza (SUST) svizra en ses rapport summaric. Perquai saja capità l'incident, nua che 35 persunas eran vegnidas blessadas.

Il locomotivist aveva bain realisà ch'il tren charrescha cun ranschar sin il binari fauss, ed haja era franà 20 fin 30 meters avant il tren che steva. Tuttina saja la locomotiva però collidada cun ils vaguns tar ina spertadad da 17 km/h, scriva la SUST.

Nagin sbagl tecnic - naginas examinaziuns supplementaras

Ils sviaders a la staziun dad Andermatt vegnan drizzads a maun dal manader dla servetsch da transport. Vinavant constatescha ch'ils drizzaders davant la locomotiva eran drizzads gist, quels davos però betg.

L'incident na vegn betg intercurrì anc pli detagliadamain, perquai ch'ins n'haja constatà nagin deficit da segirtad sistematic.

Ils 11 da settember era ina locomotiva charrada en ina cumposiziun da vaguns a la staziun d'Andermatt. 35 persunas èn vegnidas blessadas levamain. Tranter auter er intgins uffants sin in viadi da scola.

RR novitads 12:00