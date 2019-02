Il servetsch svizzer d'inquisiziun da segirezza Sust suppona ch'in sviader spustà haja laschà ir sur il binari ora in tren da ICE a Basilea. Quai lascha il maletg d'accident supponer.

In vagun è svià dals binaris.

Il motiv daco ch’in tren da ICE or da la Germania è avant in’emna ì sur ils binaris or a Basilea è probabel sclerì. Tenor il servetsch svizzer d’inquisiziun da segirezza Sust haja in sviader spustà chaschunà l’accident. Quai lascha il maletg d’accident supponer. Daco ch’il sviader è vegnì plazzà fallì n’è betg enconuschent. Forsa n'ha la surveglianza electronica betg funcziunà, ni ch'ella è vegnida cumandada senza vulair.

La dumengia saira era il tren ì tranter Badischer Bahnhof e Basilea sur ils binaris or. Ils 240 passagiers han gì cletg - i ha dà nagins blessads.

