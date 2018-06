Ils economs da la Confederaziun conferman lur prognosas per la creschientscha economica il 2018 e 2019. Els spetgan ch'il product naziunal brut crescha quest onn per 2,4% e per proxim onn per 2%.

Il secretariat da stadi per l'economia Seco prevesa per il 2018 in augment dal product naziunal brut per 2,4% e per il 2019 per 2%. Ils economs han uschia confermà lur prognosas dal mars da quest onn.

Per l'ina stimuleschia la conjunctura mundiala robusta sco er il svilup favuraivel dals curs da stgomi la dumonda suenter products svizzers. Ed er da l'economia indigena dettia adina dapli impuls positivs, communitgescha il Seco.

Dispitas commerzialas tranter l'USA e partenaris

Ils ristgs da l'economia mundiala sajan dentant s'augmentads, admoneschan ils economs da la Confederaziun. Uschia hajan las dispitas da commerzi tranter l'USA ed ils partenaris impurtants cuntanschì in ulteriur stgalim d'escalaziun.

Sche quella situaziun avess da daventar anc pli critica u schizunt escalar en ina guerra commerziala, lura fissi da far quint cun in effect che fraina l'economia mundiala. Quai avess er consequenzas sin ils exports svizzers e sminuiss la creschientscha economica.

