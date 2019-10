En Svizra èn radund 15'000 persunas dependentas da dar gieus. Quai mussa in nov studi ch'è vegnì fatg per incumbensa da la Cumissiun federala da bancas da gieus. Sco dependent da giugar valan persunas che van quasi mintga di en il casino u che giogan mintga di per daners en l'internet.

Legenda: Cumpareglià cun auters stadis sajan las cifras da la Svizra en la media, uschia ils auturs dal studi. Keystone

Gieus da fortuna èn fitg derasads

Circa 6 da 10 persunas han almain fatg ina giada en lur vita in gieu da fortuna, la mesadad ils ultims 12 mais. Dentant gioga sulet mintga sisavla persuna almain ina giada il mais. Lura investescha quella ina pitschna summa da daners. 45% dals dumandads han inditgà d'investir pli pauc che 10 francs il mais per gieus da fortuna e stgars 40% dattan ora mintga mais tranter 10 e 99 francs.

Dapi l’entschatta da l’onn vala en Svizra la nova Lescha da gieus per daners. Quella limitescha tranter auter purschidas da gieus online ch’èn illegalas.

