Il nivel da pretschs è stà il schaner 2023 3,3% pli auts ch'en il schaner 2022. Quai munta che la chareschia è creschida. Il december era ella anc tar 2,8%, quai mussan las novas cifras da l'Uffizi federal per statistica.

Cunzunt energia custa dapli

En la Svizra vegnan ils pretschs d'energia be adattads ina giada ad onn, uschia che quels han era be ina giada ad onn in'influenza sin l'index dals pretschs da consum – il schaner. L'onn passà en ils custs per electricitad s'augmentads per radund 25%, quels per ieli schizunt per 40%.

Ils consuments hajan tenor l'Uffizi da statistica stuì pajar dapli per pernottaziuns en l’hotel, paun e café. Percunter sajan sa reducids ils pretschs da sgols e da petroli. Medemamain èn sa reducids ils pretschs per vestgadira e chalzers. En cumparegliaziun internaziunala è la chareschia en Svizra vinavant bassa. En la zona da l’euro saja ella stada tar 8,5%.