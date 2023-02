Cussegl federal vul dar or 11,6 milliardas francs per autostradas

Il Cussegl federal vul investir 13,2 milliardas francs en vias e tunnels. El ha decis dus programs d’investiziun:

In per bajegiar or autostradas cun 11,6 milliardas francs ed

in per projects da traffic en las aglomeraziuns (cun 1,6 milliardas francs). Il program cuzza enfin l'onn 2030.

Per quai vegnan ils daners duvrads

Dals daners per las autostradas tutgan 4,354 milliardas francs tar tschintg projects gronds. Tschancuns da l'autostrada tranter Wankdorf e Kirchberg vegnan bajegiads or ed a Son Gagl, Basilea e Schaffusa datti novs u ulteriurs tunnels. Il rest dals daners è per mantegnair la rait da vias naziunalas: 2,2 milliardas francs ad onn quinta il Cussegl federal per quai.

Il pachet per il sustegn d'infrastructura en las aglomeraziuns è pli grond ch'en la proposta da consultaziun. Ils 285 milliuns francs dapli èn tranter auter per bajegiar or la Glatttalbahn ed il sviament da Suhr en il chantun Argovia.