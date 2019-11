Per il cas ch'igl avess da dar in Brexit senza deal han la Svizra e la Gronda Britannia prendì mesiras per garantir las reglas che valan fin uss. La gievgia han represchentants dad omadus pajais suttascrit ina cunvegna per la segirezza sociala.

Sco el ha communitgà, ha il Cussegl federal approvà la cunvegna temporara la mesemna. Quella garantescha che las reglas davart la segirezza sociala da la circulaziun libra da persunas restan valaivlas per in temp transitoric tranter ils dus pajais.

Pertutgads èn schebain burgais dad omadus pajais sco er burgais d'ulteriurs pajais da l'UE che vulan lavurar suenter in Brexit senza deal en Svizra ubain en la Gronda Britannia.

La cunvegna garantescha a quellas persunas la medema protecziun entras las assicuranzas socialas sco la cunvegna da libra circulaziun. La nova cunvegna reglescha la situaziun fin tar la realisaziun d'ina nov sistem d'assicuranza sociala tranter ils dus pajais.

