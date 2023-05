Il Liechtenstein e la Svizra festiveschan oz 100 onns uniun da duana. Datiers da Vaduz, tar la nova punt sur il Rain, ha lieu la festa. Delegaziuns da omadus pajais èn vegnids ensemen per festegiar.

A chaschun da quella festa ha la Cussegliera federala Karin Keller-Sutter accentuà ils avantatgs da l'uniun. Grazia als cunfins averts hajan tuts dus pajais profità fermamain. I haja sa sviluppà ina regiun economica sur ils cunfins. Puncto innovaziun ed entretschament valia quella regiun sco ina da las pli fermas en Europa.

1'200 pendularis Grischuns

En il Liechtenstein lavuran oz var 23'000 persunas Svizras. Quai èn dapli che 50% da las emploiadas ed emploiads dal Liechtenstein. 1'200 dad ellas penduleschan mintga di tranter il chantun Grischun fin en il Principadi.

Er il president dal Cussegl naziunal, Martin Candinas, ha en ses pled declerà, ch'il contract saja in grond success. El giaja enavos sin la «mentalitad communabla» dals dus pajais. Tranter ils pajais haja sa sviluppà ina buna relaziun, betg mo en aspects economics.

Legenda: Sper la Confederaziun ha er il Grischun ed il Son Gagl, sco chantuns vischins, tramess delegaziuns. Keystone

«Contract istoric»

Il contract per l'uniun da duana è vegnì suttascrit l'onn 1923. Surtut per il Liechtenstein aveva el ina gronda muntada. Fin avant suenter la guerra mundiala era el fitg dependent da l'Austria-Ungaria. Per pudair sa profilar suenter sco pajais suveran ha il Liechtenstein dentant duvrà access economic a ses conturns. Il contract vala sco punct da partenza ch'il Principadi è s'orientà fermamain envers la Svizra.

Adattà al tema