Il sistem da commerzi d’emissiuns da la Svizra duai vegnir collià cun quel da l’Uniun europeica. Dentant co funcziuna quest commerzi propi e tge avantatgs u dischavantatgs ha in martgà communabel?

La Svizra ha ses agen martgà da commerzi d'emissiuns e l'Uniun europeica er. Dus martgads che van parallel ed han la medema finamira: Da reducir emissiuns. Da colliar ils dus sistems saja in pass fitg impurtant tenor il responsabel per l'ambient tar economiesuisse Kurt Lanz.

Il martgà svizzer è persul massa pitschen. Massa paucas firmas che sa participeschan e massa paucs certificats. Cun quai na sa sviluppa il martgà endretg. Perquai èsi ura e temp ch'ils dus sistems vegnan colliads.

Il martgà svizzer saja massa pitschen. Ins haja massa paucs certificats e participants al martgà per martgadar endretg. Entant che 54 firmas en Svizra sa participeschan al martgà en quai en l'UE passa 11'000.

Uschia funcziuna il commerzi cun las emissiuns Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il stadi definescha la limita maximala d’emissiuns che pon vegnir emessas. Suenter quella limita scumparta il stadi ils dretgs d’emissiuns a las firmas. Na dovra ina firma betg tut ils dretgs, causa ch'ella ha pudì reducir las emissiuns per exempel cun mesiras per proteger il clima, po la firma vender ils dretgs ch'ella na dovra betg. Cuntrari po ina firma che ha dapli emissiuns che dretgs cumprar dapli dretgs e po uschia emetter dapli CO2.

Colliar dus nauschs sistems na porta nagut

Entant che Kurt Lanz e persvas dal sistem sco tal, èn tant il sistem d'emissiun da la Svizra sco era quel da l'UE, in problem per l'expert dal clima tar il WWF Svizra Patrick Hofstetter. Ils certificats d'emissiuns sajan massa bunmartgads e na dattan cun quai betg ina motivaziun a las firmas da reducir las emissiuns.

Il sistem da commerzi d’emissiun da la Svizra è nunduvrabel sco era quel da l’UE. Per proteger il clima na portan tuts dus nagut. La meglra soluziun fiss dad eliminar quests sistems dal commerzi cun emissiuns.

Sco exempel numna el il pretsch da passa 20 euros, per quel ch'in certificat per ina tonna CO2 po vegnir cumprà sin il martgà da l'UE. Dentant da cumpensar las consequenzas che la tonna emessa porta per l'ambient èn 100 sche betg 200 euros necessaris. En Svizra è il pretsch per in certificat per ina tonna CO2 anc pli bass, cun passa 5 francs. Uschia na porta il sistem nagut, tenor Hofstetter. L'emprova cun il sistem da commerzi d'emissiuns saja stada da beneventar. I saja dentant in experiment betg gartegià.

Kurt Lanz dentant è persvas ch'il sistem cun ils dretgs d'emissiuns è in sistem cumprovà era per la protecziun dal clima. E da l'avis da Kurt Lanz è era il Cussegl federal ed il Cussegl naziunal. Il Cussegl dals chantuns discuta oz en chaussa. Ed ils signals or da la chombra pitschna laschan spetgar glisch verda per la colliaziun dal martgà d'emissiuns.

