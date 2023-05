L'ambassadura svizra da l'ONU Pascale Baeriswyl tira ina bilantscha intermediara positiva suenter 4 mais en il cussegl da segirezza da l'ONU. Quai ha ella declerà en l'intervista ch'è cumparida sonda en las gasettas da Tamedia.

I saja per exempel reussì da tegnair avert il cunfin per transferir agid umanitar en il nordvest da la Siria. Da l'agid umanitar en questa regiun dependessan milliuns da persunas, uschia Baeriswyl. Plinavant haja la Svizra prolungà in mandat per gidar ad organisar elecziuns en il Sahel. Conflicts e crisas dettia dentant adina dapliras sin il mund, uschia Pascale Baeriswyl.

Presidi per in mais

Ina vusch pli ferma ha la Svizra il mais proxim en il pli aut gremi da l'ONU. Lura surpiglia ella il presidi dal Cussegl da segirezza. La Svizra veglia metter il focus sin la protecziun da la populaziun civila. Il presidi surpiglia dentant surtut funcziuns protocollaricas. La Svizra è per total dus onns part dal Cussegl da segirezza.