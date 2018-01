La Svizra ha danovamain exportà ed importà dapli il december. Cumpareglià cun il november èn ils exports creschids per prest 11% ed ils imports per passa 13%. Cunquai è la bilantscha da commerzi creschida sin passa 2,6 milliardas francs, communitgescha l'Administraziun federala da duana.

exportà durant l'entir onn (2017) rauba per 220,4 milliardas francs

importà rauba il 2017 per 185,6 milliardas francs

bilantscha da commerzi serra cun 34,8 milliardas francs

Guardà sur l'entir onn è il commerzi da la Svizra cun l'exteriur anc ina giada s'augmentà. Tar ils exports datti schizunt in nov record cun in plus da 4,7%. Ils imports èn creschids uschè fitg sco dapi il 2010 betg pli.

Suenter la buna situaziun da conjunctura sin l'entir mund, hajan tant il franc svizzer pli flaivel sco er il svilup dals pretschs giugà ina rolla impurtanta. Cun in surpli da 34,8 milliardas francs ha la bilantscha da commerzi serrà radund 6% (2,1 milliardas francs) sut il record dal 2016.

Industria d'uras augmenta ils exports

Suenter dus onns da crisa ha l'industria d'uras svizra dumagnà la midada da tendenza. Ils exports èn s'augmentads per 2,7% sin 19,9 milliardas francs, uschia communitgescha l'Associaziun da l'industria d'uras svizra. En spezial en la segunda mesadad da l'onn saja la dumonda creschida en l'Asia. Il martgà il pli impurtant saja Hongkong nua ch'ins ha furnì uras en ina valita da 2,5 milliardas francs. Il concern d'uras Swatch ha profità dal schlantsch e pudì augmentar la svieuta per 5,4 % sin stgars 8 milliardas francs.

RR novitads 10:00