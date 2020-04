Blers scolasts han tema da puspè ir en scola.

Uss fa il sindicat dals scolasts da la Svizra franzosa cundiziuns per puspè cumenzar cun l'instrucziun ils 11 da matg. I va per dumondas d'igiena sco era per raschuns cura che scolars e scolasts periclitads dastgan restar a chasa. Las grondezzas da classa duain vegnir adattadas, uschia che la distanza da segirezza po vegnir respectada. Tenor la Magistraglia Svizra han las diversas regiuns en principi las medemas ideas. I saja in problem naziunal che pretendia reglas naziunalas.

Il Cussegl federal decida probablamain damaun sche e sut tge cundiziuns che l'instrucziun en classa è puspè lubida.

Ord l'archiv

L'Uffizi federal da sanadad publica ha publitgà il 2019 in studi davart la qualitad d’aria en stanzas da scola. Tenor quai studi hajan duas da trais stanzas en svizra betg aria buna avunda per emprender endretg.