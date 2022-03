Ils 29 implants svizzers per arder rument, vulan reducir fitg ferm lur emissiun da CO2 ils proxims decennis. Perquai hajan els suttascrit ina cunvegna cun la Confederaziun, ha communitgà l'Associaziun professiunala.

Ils implants per arder rument vulan far diever da novas pussibilitads tecnicas, cun las qualas ins po isolar il CO2 e suenter magasinar quel a lunga vista. Per sviluppar questa tecnologia vul l'Associaziun professiunala investir enfin il 2030 mintg'onn 1 milliun francs. Actualmain èn ils implants per arder rument responsabels per 5% da las emissiuns da CO2 en Svizra.