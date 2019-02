L’industria d’export d’atschal mitscha cun in egl blau quai che pertutga las mesiras da protecziun da l’Uniun europeica. Excepziuns per exports d’atschal en l’UE n'èn dentant betg previsas per la Svizra. L'industria svizra profitescha però da contingents.

Svizra mitscha cun in egl blau

L’industria d’export d’atschal vegn davent cun in egl blau quai che pertutga las mesiras da protecziun da l’UE.

A partir dals 2 da favrer valan las mesiras da protecziun da l’UE per atschal definitivamain. Quellas ha l’UE decis sco reacziun sin ils dazis sin atschal ch'ils Stadis Unids ha introducì l’onn passà.

«La nova varianta è schizunt meglra»

Era sche l’UE introducescha las mesiras da protecziun, po la Svizra exportar vinavant l’atschal senza pajar dazis pli auts, quai fin ad in tschert contingent ch'è vegni defini aposta per la Svizra. Tenor represchentants da la branscha è quella varianta perfin meglra che quella che valiva fin uss. Quai era numnadamain in contingent global.

Però era per quest contingent vala: sche quel vegn surpassà ston las interpresas pajar per exportar l’atschal en l‘UE in dazi da 25%.

