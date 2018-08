La Svizra na vegn betg a suttascriver la cunvegna da l'ONU per in scumond dad armas nuclearas.

Per il mument na vegnia la Svizra betg a suttascriver la cunvegna da l'ONU per in scumond dad armas nuclearas. Sco il Cussegl federal ha communitgà oz, haja quella dapli dischavantatgs che avantatgs.

Anc avant in onn aveva la Svizra gì votà per la cunvegna – quai dentant cun resalvas. Suenter ch'ina gruppa d'experts ha anc ina giada prendì sut la marella ils differents puncts da la cunvegna, ha il Cussegl federal decidì da spetgar avant che instradar ulteriurs pass. Surtut tema la regenza che la cunvegna savess periclitar auters contracts internaziunals che limiteschan la derasaziun ed il diever d'armas nuclearas.

La cunvegna dispitaivla da l'ONU prevesa in scumond total dal svilup e dal magasinagi dad armas nuclearas sco er da smanatschar da duvrar talas. Ils pajais che possedan armas nuclearas han gì boicotà las negoziaziuns ed attribueschan a la cunvegna sulettamain ina muntada simbolica.

