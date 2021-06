Lavurar ensemen sch'i dat in terratrembel en Svizra. Quai vulan en il futur chantuns, assicuranzas privatas e las assicuranzas d'edifizis chantunalas. Per quest intent han las assicuranzas fundà l'Organisaziun da donns da terratrembels. L'onn 2023 duai quella cumenzar cun il manaschi operativ.

La nova organisaziun duai procurar suenter in terratrembel, ch'ins po cumenzar spert cun la reconstrucziun. Sulet in'organisaziun naziunala e cun bun sustegn possia reagir adequat, scriva l'Uffizi federal per la protecziun da la populaziun. Tenor l'Uffizi pudessi adina puspè dar en Svizra ferms terratrembels. Terratrembels, pandemias e stgarsezza d'electricitad èn ils pli gronds risicos da la Svizra. Custs dad in donn tras in terratrembel pon esser fin 100 milliuns francs.