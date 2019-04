Sco il mediatur da persunal Adecco ha communitgà, è l’augment en la Svizra orientala pli grond ch’en la media svizra. En prest tuttas branschas è l'index ì ensi. Cun quai cuntinuescha il svilup positiv en la regiun dapi il 2016.

Tecnicists ed informatichers

Il pli tschertgads èn inschigners, tecnicists ed informatichers. 31% dapli plazzas èn stadas scrittas or en questa sparta, cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà. Sur tut dapli tecnicists èn stads tschertgads en Svizra Orientala.

Er tar il persunal che presta servetschs sco per exempel mastergns da banca u tar assicuranzas han nudà in ferm plus da 17%. Sulet la dumonda en la branscha d'industria e construcziun è stagnada cumpareglià cun l'onn passà. La dumonda è creschida marginal per 5%.

RR novitads 09:00