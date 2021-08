cuntegn

Svizra - Persunas che retiran agid social han dapli problems da sanadad

Persunas che retiran agid social mussan in mender stadi da sanadad ch’il rest da la populaziun. E quai era cumpareglià cun autras persunas che han problems finanzials. A questa conclusiun vegn in studi per incumbensa da l’Uffizi federal da sanadad.