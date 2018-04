L'Etiopia è l'emprima giada dapi tschintg onns sa declerada pronta da prender enavos Etiops ch'han betg survegnì il dretg d'asil en Svizra. La basa per quai è ina cunvegna tranter l'Uniun europeica e l'Etiopia che vala er per la Svizra. La cunvegna valia dapi mars, ha il il secretariat statal per migraziun ditg.

La premissa per ch'ina persuna ch'ha betg survegnì il dretg d'asil en Svizra possia turnar è ch'ella saja renconuschida sco burgais en l'Etiopia. Sch'i na sajan betg avant maun palpieris d'indentitad, stoppia l'autoritad etiopa l'emprim identifitgar la persuna.

Er il status dad auters fugitivs vegn examinà

La mesemna era vegnì fatg public, ch'il status da 3'200 Eritreans vegnia examinà.

