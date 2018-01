Svizra: refurmas da l'ONU stattan en il center

En il center da las lavurs da la Svizra en connex cun las Naziuns Unidas stattan tenor l’ambassadur svizzer tar l’ONU, Jürg Lauber, las refurmas planisadas.

Surtut l'administraziun da l'ONU duai vegnir pli effizienta. Plinavant vul il secretari general da l'ONU Antonio Guterres promover l'egualitad tranter um e dunna. En futur duain las Naziuns Unidas occupar tuttina bleras dunnas sco umens.

Pasch e segirtad

Er en il cussegl per ils dretg umans che ha sia sedia a Genevra, duai dar refurmas. Guterres haja fixà en emprims rapports, co ch'ins sappia meglierar il sistem da svilup e co realisar refurmas pertutgant pasch e segirtad, uschia l’ambassadur svizzer tar l’ONU, Jürg Lauber.

Tar il tema pasch e segirtad ha l'avrigl lieu ina sesida speziala. A quella vul la Svizra sa participar sin aut nivel. Betg cler è sche er il Cusseglier federal Ignazio Cazis vegn ad esser da la partida.

Guterres na vegn betg al WEF

Il secretari general da l'ONU Antonio Guterres na vegn quest onn betg ad esser preschent al WEF a Tavau. El n'ha dentant betg argumentà sia decisiun.

