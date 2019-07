Suenter che la Svizra ha approvà il matg passà la nova refurma da taglia, avess l'Uniun europeica gì da stritgar noss pajais da la glista grischa per oasas da taglia. Quai na stat dentant betg sin l'agenda durant l'inscunter dals ministers da finanzas da l'UE da damaun venderdi. La Svizra ha numnadamain bain decidì che la lescha vegnia midada, ella va dentant en vigur pir il 1. da schaner 2020.

La UE vul ussa prender ina decisiun da principi. La dumonda è: Basta la decisiun, u sto quella gia esser en vigur? Plirs diplomats da la UE han sincerà ch'i na dettia betg in motiv politic per questas ponderaziuns – sco per exempel in connex cun la cunvegna da basa. I sa tractia plitost da raschuns da procedura.

