Tegnair distanza saja uss il pli impurtant! Sommaruga, Berset ed Amherd han fatg in appell a l'entira populaziun da sa tegnair vid las mesiras. Quai saja il pli impurtant per franar il virus. Nus appellain a tuttas ed a tuts en Svizra: Tuts ston sa tegnair vid las mesiras. Uss valia da garantir la protecziun per la populaziun vulnerabla.

E la populaziun vulnerabla duai restar a chasa. Er els èn supplitgads da prender serius la situaziun.