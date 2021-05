cuntegn

Svizra Turissem - Branscha turistica: vista precauta, ma optimistica

Schlantsch per il turissem: tenor ina retschertga da Svizra Turissem datti actualmain bundant 14.5% dapli cudeschaziuns per la stad, congualà cun l'onn avant. Uschia saja la branscha da turissem precauta, ma optimistica per questa stad.