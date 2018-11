Analisas da Svizra Turissem hajan mussà cleras schanzas per il turissem d'enviern. Ina rolla impurtanta gioghian las famiglias. A quellas vul l'entira branscha uss engraziar per lur fidaivladad e gudagnar novs osps.

Cun quest slogan vulan Svizra Turissem far reclama per questa stagiun d'enviern.

Curt e concis:

12'770 pass per ir in'emna cun skis vegnan regalads a las famiglias.

Cun las famiglias vul Svizra Turissem vegnir da tschaffar la clientella da damaun.

Per la Svizra vegn fatg reclama sin 22 martgads e cun 1'200 activitads da marketing

Ils scolasts da skis duain er lavurar sco tgiraders per ils osps ed esser qua per la glieud e duain infurmar davart purschidas.

Als uffants vul la branscha regalar passa 12'000 pass per ir in'emna cun skis. Quai saja dentant be ina da las mesiras per dumagnar enavos il dumber ferm da l'onn 2008 en il turissem svizzer.

Auta cuntentientscha tar ils osps

La Svizra è dapi onns top, quai che pertutga la cuntentientscha tar ils osps. Il pli nov studi da Best Ski Resort Report 2018 mussia la Svizra puspè sin l'emprim rang dals pajais alpins. Quai cun 8,1 da 10 puncts. Ma er cun quai na possian ins betg snegar che las cifras da pernottaziuns giajan a lunga vista enavos. Il dumber da pernottaziuns dad osps da la Germania è anc adina 22% sut il dumber dal 2013.

Nus ans legrain dal trend, vesain dentant er che la via enavos tar las cifras dal 2008 vegn ad esser lunga e crappusa.

«Kids4Free» – Gudagnar famiglias

Communablamain cun l'Universitad da Son Gagl ha Svizra Turissem fatg in'analisa dal turissem d'enviern ed ha definì 10 schanzas per la Svizra. Tenor l'analisa influenzescha la moda e maniera co la famiglia va enturn cun il sport d'enviern fermamain, quant savens u sche insumma ils uffants fan pli tard er in sport d'enviern. Perquai regala la Svizra quest enviern 12'770 pass per ir in'emna cun skis ad uffants. A partir dals 7 da november pon ins sa participar a la concurrenza.

Cuminanza en il focus

Dasper las famiglias stat er la cuminanza en il focus. Il sport d'enviern è la raschun principala per il turissem d'enviern en Svizra. Per exempel stattan purschidas praticas u experientschas cuminaivlas er en il focus. Cun ulteriuras mesiras vegn fatg reclama per la Svizra sin 22 martgads e cun passa 1'200 activitads da marketing. Cun quai duain vegnir influenzadas passa 1,5 milliuns novas pernottaziuns.

Enviern svizzer è ina plivalur

La campagna da Svizra Turissem stat sut il titel «Upgrade your Winter». Suenter passa 10'000 utilisaziuns vegn il project «Upgrade your Ski Day» cuntinuà. Cun questa purschida pon possessurs da bigliets dal di u da plirs dis gia ir sin pista il di avant a partir da las 15:00. Era «First Ski Experience», ina purschida pauschala per emprendiders, vegn manada enavant grazia a la gronda dumonda.

Lantschà da nov han passa 100 scolas da skis la purschida «Upgrade your Snow Experience». Las scolas da skis beneventan uschia mintga mardi novs osps en il rom d'ina occurenza da bainvegni. Ils scolasts mussan lura purschidas actualas e novas da la branscha. Els funcziuneschan lura sco persunas da tgira per ils osps.

RR novitads 10:00